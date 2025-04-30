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Чем полезно мороженое

Чем полезно мороженое

Мороженое источником кальция считается. Не каждого ребенка заставишь выпить стакан молока, а вот мороженое детвора съест с большим удовольствием, тем самым пополнит свой рацион необходимыми организму молочными продуктами.

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