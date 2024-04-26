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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Согласно новому отчету, как минимум 1000 игр Steam используют генеративный искус...

Согласно новому отчету, как минимум 1000 игр Steam используют генеративный искус...

Согласно новому отчету, как минимум 1000 игр Steam используют генеративный искусственный интеллектНовый отчет, созданный Totally Human Media, показал, сколько игр использует генеративный ИИ в Steam или, по крайней мере, сколько игр раскрывают использование ИИ.

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