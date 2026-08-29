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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сун Ядун – после победы над Умаром Нурмагомедовым: «Кто следующий? Дайте мне титульный бой!»

Китайский боец UFC Сун Ядун прокомментировал победу над Умаром Нурмагомедовым на турнире в Шанхае.

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