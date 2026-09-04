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Аргументы и Факты

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Новое супероружие РФ вызвало ужас ВСУ и НАТО: самолёт-невидимка готов бить

Новое супероружие РФ вызвало ужас ВСУ и НАТО: самолёт-невидимка готов бить

Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57, который представят на международной выставке в Египте в экспортной комплектации, является на сегодняшний день одной из лучших боевых машин в мире, заявил в эксклюзивном комментарии aif.

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