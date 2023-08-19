Военное обозрение

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В Джидде прошла встреча наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана с главой МИД Ирана

В Джидде прошла встреча наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана с главой МИД Ирана

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, который фактически управляет государством, встретился с министром иностранных дел Ирана Хосейном Абдоллахияном в пятницу на первых переговорах на высшем уровне с тех пор, как страны примирились в марте этого года.

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