В Джидде прошла встреча наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана с главой МИД Ирана

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, который фактически управляет государством, встретился с министром иностранных дел Ирана Хосейном Абдоллахияном в пятницу на первых переговорах на высшем уровне с тех пор, как страны примирились в марте этого года.