В Джидде прошла встреча наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана с главой МИД Ирана

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, который фактически управляет государством, встретился с министром иностранных дел Ирана Хосейном Абдоллахияном в пятницу на первых переговорах на высшем уровне с тех пор, как страны примирились в марте этого года.
Популярные статьи
- Минобороны подтвердило нанесение удара крылатыми ракетами «Калибр» по местам базирования безэкипажных катеров ВМСУ
- Патрульный корабль «Василий Быков» открыл предупредительный огонь для остановки сухогруза, идущего в украинский Измаил
- Самолёт с главой МИД ФРГ из партии «Зелёные» сбросил 80 тонн керосина в море, не сумев доставить чиновницу в Австралию
Свежие комментарии