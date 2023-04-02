Наш потерянный мир

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Победительница «Лидеров России» рассказала, как помогала детям-сиротам Донбасса

Победительница «Лидеров России» рассказала, как помогала детям-сиротам Донбасса

Победительницей трека «Здравоохранение» третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» стала начальник отдела департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Александра Родионова.

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