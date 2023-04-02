Победительница «Лидеров России» рассказала, как помогала детям-сиротам Донбасса

Победительницей трека «Здравоохранение» третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» стала начальник отдела департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Александра Родионова.
Победительницей трека «Здравоохранение» третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» стала начальник отдела департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Александра Родионова.
Свежие комментарии