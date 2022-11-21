Высокая кухня по доступной цене: в Севастополе стартовал гастрофест «Крым на тарелке»

Гастрономический фестиваль «Крым на тарелке» проходит в Севастопольском регионе. Любители гастрономических изысков могут продегустировать сеты – наборы из нескольких авторских блюд по выгодной фиксированной цене.
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