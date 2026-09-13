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Газета.ру

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Песков: Моди и Си предлагали Путину содействие по урегулированию на Украине

Песков: Моди и Си предлагали Путину содействие по урегулированию на Украине

 © India's Press Information Bureau/Reuters Премьер Индии Нарендра Моди и лидер Китая Си Цзиньпин в ходе саммита БРИКС в Нью-Дели предложили президенту РФ Владимиру Путину помощь в урегулировании украинского кризиса, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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