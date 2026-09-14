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Продолжение "Карфагена": что известно о новом коррупционном скандале на Украине

Продолжение "Карфагена": что известно о новом коррупционном скандале на Украине

РЕН ТВ 14 сентября стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) намерено вынести подозрение генеральному прокурору Руслану Кравченко.

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