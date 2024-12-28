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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никитин о 5:3 с «Витязем»: «Локомотив» забил хорошие голы, в атаке провел достаточно времени. Смотрим Паника в разных тройках»

«Хорошие голы забили, в атаке достаточно времени провели. Готовимся дальше.  Пропущенные голы? Не хочу говорить в оправдание Дане Исаеву, но когда ты 10 минут без работы, а потом бросок – тяжело.

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