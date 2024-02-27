Мбаппе побывал на приеме в Елисейском дворце и встретился с Макроном

Килиан Мбаппе посетил званый ужин по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Мероприятие состоялось в Елисейском дворце в Париже и было посвящено официальному визиту во Францию эмира Катара Тамима бен Хамада Аль-Тани.
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