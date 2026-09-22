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Царьград

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Антониу Гуттереш заявил об автономном оружии как военной реальности

Антониу Гуттереш заявил об автономном оружии как военной реальности

Генсек ООН Антониу Гуттереш заявил на Генассамблее об угрозе автономного оружия. Машины получают больше власти, а частные корпорации укрепляют влияние.

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