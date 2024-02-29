Таролог Ланитин: Високосный 2024 год раскроет таланты российских зумеров

Сегодня редкая дата — 29 февраля, она появляется на календаре лишь раз в четыре года. 2024 выдался високосным, и с этим связан целый ряд суеверий, ведь считается, что именно в это время в мире появляется масса негативной энергии.
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