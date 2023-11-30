В Россию пришел штамм ковида, поражающий славян. За неделю умерли 90 человек

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Борис Виленский
Вокруг России 200 биолабораторий США. Не думаю, что они там пряники делают.
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53 мин.
ОТ
Олег Тимофеев
Слава российской медицине.
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47 мин.
Владимир Соловьев
это провокация,  кто проверит? кто подтвердит? написать и тем более сказать можно все что угодно, Специально сеют панику,  похоже  нас ожидает очередная реформа или скачет цен
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6 мин.

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