В Россию пришел штамм ковида, поражающий славян. За неделю умерли 90 человек

Врачи рекомендуют россиянам измерять сатурацию, это позволит вовремя обнаружить у себя опасный признак коронавируса Михаил Зубов Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Материал комментируют: Игорь Никулин В России, которая казалось бы приобрела коллективный иммунитет, снова начали умирать от ковида.
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