В Россию пришел штамм ковида, поражающий славян. За неделю умерли 90 человек

Вокруг России 200 биолабораторий США. Не думаю, что они там пряники делают.

Владимир Соловьев

это провокация, кто проверит? кто подтвердит? написать и тем более сказать можно все что угодно, Специально сеют панику, похоже нас ожидает очередная реформа или скачет цен