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Сейчас на Rutube сильно увеличился поток загрузки нового контента

Сейчас на Rutube сильно увеличился поток загрузки нового контента

Политический пранкер «Вован», амбассадор видеохостинга Rutube Владимир Кузнецов рассказал, что сейчас на Rutube сильно увеличился поток загрузки нового контента и новых видео.

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