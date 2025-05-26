💡 В Саках без света остались более 8 тысяч человек «Обесточено: 13 ТП, г. Саки, 3778 точек поставок, 8118 чел.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
💡 В Саках без света остались более 8 тысяч человек «Обесточено: 13 ТП, г. Саки, 3778 точек поставок, 8118 чел.