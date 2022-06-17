Санду уходит в отпуск: "Надеюсь, граждане тоже смогут немного расслабиться"

Президент Майя Санду надеется, что сможет взять несколько выходных этим летом. Глава государства не сказала, планирует ли она отправиться отдыхать за границу, но выразила надежду, что «граждане смогут немного расслабиться в этой непростой ситуации».
Президент Майя Санду надеется, что сможет взять несколько выходных этим летом. Глава государства не сказала, планирует ли она отправиться отдыхать за границу, но выразила надежду, что «граждане смогут немного расслабиться в этой непростой ситуации».
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