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Котопёс недели: возьмите из приюта игривого кота Клинта или ласковую собаку Киру

Котопёс недели: возьмите из приюта игривого кота Клинта или ласковую собаку Киру

Два суперпитомца ждут встречи со своими людьми в московском приюте. фото: приют ПечатникиПрежде чем мы расскажем о хвостатых героях «Котопса» нынешней недели, сообщим о двух отличных мероприятиях, которые пройдут в Москве в эти выходные в рамках месяца помощи животным.

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