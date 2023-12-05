Глава МВД – о предстоящих изменениях в работе Службы 112

С 1 января МВД берет на себя управление Государственной национальной службой экстренных вызовов 112. Об этом сообщил министр внутренних дел Адриан Эфрос, согласно которому структура, которая сейчас находится в подчинении Министерства экономического развития и цифровизации, будет реструктурирована, а в случае чрезвычайной ситуации будут действовать полиция, ГИЧС и сотрудники медицинской системы .