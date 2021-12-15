«Известия»: в Госдуме предложили сделать «тринадцатую пенсию» для российских пенсионеров

Предновогодние выплаты для граждан пенсионного возраста предложили ввести на постоянной основе. В настоящее время комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовил пилотный проект, его направили на заключение в правительство.
Предновогодние выплаты для граждан пенсионного возраста предложили ввести на постоянной основе. В настоящее время комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовил пилотный проект, его направили на заключение в правительство.
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