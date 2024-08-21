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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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ПК-версия Indiana Jones and the Great Circle получит поддержку NVIDIA DLSS 3.5 и полную трассировк...

ПК-версия Indiana Jones and the Great Circle получит поддержку NVIDIA DLSS 3.5 и полную трассировк...

ПК-версия Indiana Jones and the Great Circle получит поддержку NVIDIA DLSS 3.5 и полную трассировку лучейВ рамках gamescom Opening Night Live нам показали новый гемплей Indiana Jones and the Great Circle, включающим в себя экшен, головоломки и многое другое.

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