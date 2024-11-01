Tether зафиксировал квартальную чистую прибыль в размере $2,5 млрд

Компания Tether, крупнейший эмитент стейблкоинов, объявила о рекордной прибыли.Эмитент самых популярных на рынке криптовалют стейблкоинов, заработал на фонде их обеспечения 2,5 миллиарда долларов за третий квартал 2024 года.
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