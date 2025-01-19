Если вы любите переставлять мебель: 7 моментов в ремонте, которые нужно продумать заранее

Сделать как можно больше розеток, продумать нейтральную отделку, расположение светильников и выбрать легкую мебель — собрали эти и другие советы для тех, кто периодически хочет менять расположение мебели в своей квартире.
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