После остановки черноморских портов Украины ВС РФ начали «выключать» дунайские

Геннадий Хрипунов

Надо так сделать, чтобы фашисты-бандеровско-гей-европейского береговых портов и не только не смогли даже начать восстанивливать причалы и т. д, предупридив, что каждая попытка будет присекатся обстрелами и нас не волнует, кто там будет восстанавливать причалы береговые подходы и направить обстрелы по портам реки Дуная; Измаила, Рени, Килия, а также обстреливать приграничные посты на железнодорогах и автомобильных пригранимчных Польши, Румынии, Славакии и Венгрии, после пересечении границы со стороны этих стран, дать углубится на 5 - 10 км примерно, это только мои взгляды . Разрушая вокзалы, железнодорожные и авомобильные мосты и т, д .