В последнее время Россия нарастила огневое воздействие на украинские порты. Через них проходит 80% всего экспорта Украины: сельскохозяйственная, металлургическая и другая продукция.
После остановки черноморских портов Украины ВС РФ начали «выключать» дунайские
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Хрипунов
Надо так сделать, чтобы фашисты-бандеровско-гей-европейского береговых портов и не только не смогли даже начать восстанивливать причалы и т. д, предупридив, что каждая попытка будет присекатся обстрелами и нас не волнует, кто там будет восстанавливать причалы береговые подходы и направить обстрелы по портам реки Дуная; Измаила, Рени, Килия, а также обстреливать приграничные посты на железнодорогах и автомобильных пригранимчных Польши, Румынии, Славакии и Венгрии, после пересечении границы со стороны этих стран, дать углубится на 5 - 10 км примерно, это только мои взгляды . Разрушая вокзалы, железнодорожные и авомобильные мосты и т, д .
Ответить
1 м.
ЛБ
Людмила Боченкова
следущая должна быть ЖД и тоннели !мосты! склады с ГСМ!
Ответить
1 м.
Надежда
Самое неприятное, что еще со времен ВОВ в Одессе остались глубокие подземные тоннели с выходом на побережье. Надеюсь, что наш ГШ примет меры и перекроет и этот путь одесским нацикам!
Ответить
1 м.
Свежие комментарии