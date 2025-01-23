Россия и Узбекистан приняли программу стратегического партнерства в военной сфере

Москва, 22 января /Синьхуа/ -- Россия и Узбекистан в среду подписали Программу стратегического партнерства между двумя странами в военной области на 2026-2030 годы и План сотрудничества между министерствами обороны двух стран на 2025 год.
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