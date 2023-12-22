Приметы, поверья и традиции церковного праздника, который отмечают 23 декабря 2023 года Александр РезниченкоЦерковный календарь православных торжеств подскажет, какой праздник отмечают в субботу, 23 декабря 2023 года, и каких старинных народных примет и поверий придерживаются в эту дату.