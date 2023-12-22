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Приметы, поверья и традиции церковного праздника, который отмечают 23 декабря 2023 года

Приметы, поверья и традиции церковного праздника, который отмечают 23 декабря 2023 года

Приметы, поверья и традиции церковного праздника, который отмечают 23 декабря 2023 года Александр РезниченкоЦерковный календарь православных торжеств подскажет, какой праздник отмечают в субботу,  23 декабря 2023 года, и каких старинных народных примет и поверий придерживаются в эту дату.

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