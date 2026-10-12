Госавансы с просроченной дебиторкой выросли до ₽1,5 трлн

Объем не погашенной в срок дебиторской задолженности по государственным авансам по итогам 2025 года достиг ₽1,5 трлн, увеличившись более чем втрое по сравнению с 2020 годом, когда показатель составлял ₽477,2 млрд.
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