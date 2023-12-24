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В Архангельске открылась новогодняя территория парка «Потешный двор»

В Архангельске открылась новогодняя территория парка «Потешный двор»

Порядка сорока натуральных ёлочек, карусели, нарядные фотозоны и горячие напитки. Новогодняя атмосфера добралась до парка аттракционов «Потешный двор», и первые гости уже оценили новую городскую достопримечательность, а также поделились своими впечатлениями.

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