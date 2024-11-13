О «бедном» мигранте замолвите слово. "Я твой зайчик". Отказавшийся платить за проезд мигрант оказался педофилом?

Вадим Кузнецов

Иногда в странах Индокитая случается бедствие: на города нападают обезьяны. Стаями. Прстают к людям, гадят, крадут, орут, портят все, до чего дотянутся, и кусаютсяв добавок. Жители их стараются не трогать: священные животные! Но вот там никому не приходит в голову ввезти стаю обезьян в город и посреди площади выпустить. При всем уважени к священным животным.