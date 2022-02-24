KAMA TYRES отправил 22% продукции на экспорт

Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES подвел производственные итоги за 2021 год. В отчетный период выпуск шинной продукции составил 12,3 млн штук, рост к предыдущему году составил 14% за счет увеличения выпуска легковых и легкогрузовых шин.
Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES подвел производственные итоги за 2021 год. В отчетный период выпуск шинной продукции составил 12,3 млн штук, рост к предыдущему году составил 14% за счет увеличения выпуска легковых и легкогрузовых шин.
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