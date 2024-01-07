«Новогодние переделки» прошли в Торопце

3 января в районном Доме культуры в Торопце прошла шоу-программа «Новогодние переделки». Сказка для взрослых и детей началась с того, что по заданию злых тёмных сил коварная колдунья Мора должна была испортить новогодний праздник всем людям на земле, заколдовав всех с помощью жевательной резинки.