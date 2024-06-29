Лавров указал "ковбоям" на их место: Россия обозначила свой абсолютный приоритет

Сразу несколько важных заявлений сделал Сергей Лавров в ходе выступления на "Примаковских чтениях", включающих нацбезопасность, взаимоотношения с Китаем, Германией, а также открыто заявил, что ООН превратилась в очередную "болонку" Вашингтона.
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