Лавров указал "ковбоям" на их место: Россия обозначила свой абсолютный приоритет

Сразу несколько важных заявлений сделал Сергей Лавров в ходе выступления на "Примаковских чтениях", включающих нацбезопасность, взаимоотношения с Китаем, Германией, а также открыто заявил, что ООН превратилась в очередную "болонку" Вашингтона.