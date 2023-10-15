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Дочь Гвардиолы репостнула запись в поддержку Палестины: «Мы правда будем сидеть сложа руки, глядя на геноцид по ТВ? Можно заявить о ценности жизни палестинцев без ненависти к еврейским общинам»

Дочь Гвардиолы репостнула запись в поддержку Палестины: «Мы правда будем сидеть сложа руки, глядя на геноцид по ТВ? Можно заявить о ценности жизни палестинцев без ненависти к еврейским общинам»

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, после атаки палестинского движения ХАМАС.

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