Олигархов из Украины лишили активов в Крыму

Значительные активы украинских олигархов были национализированы на территории Республики Крым. По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, эти активы сейчас принадлежат либо региону, либо российским инвесторам.
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