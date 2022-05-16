Эксперт: за инфляцию в США несут ответственность все американские президенты

Роль американского президента Джо Байдена в текущих мировых кризисных явлениях, прежде всего — в инфляции значима, но не она определяет ситуацию, сообщает "Прайм" со ссылкой на специалиста в области политэкономических исследований Василия Колташова.
Роль американского президента Джо Байдена в текущих мировых кризисных явлениях, прежде всего — в инфляции значима, но не она определяет ситуацию, сообщает "Прайм" со ссылкой на специалиста в области политэкономических исследований Василия Колташова.
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