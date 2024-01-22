Глава СК взялся за дело о гибели кота Твикса

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным на железной дороге в Кирове из-за гибели питомца по кличке Твикс, выброшенного проводницей поезда на улицу.
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