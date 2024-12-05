В СК доложат о случае заражения новорожденного ВИЧ в роддоме

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин велел представить доклад о расследовании случая заражения нвоорожденного ребенка ВИЧ-инфекцией в роддоме города Петропавловск-Камчатск (Камчатский край).
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