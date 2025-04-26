Глумление над русским солдатом и Ельцин Центр: В Екатеринбурге арестована скандальная активистка

АС

Анатолий Страшко

Вот это вопрос - почему до сих пор смердит? А Вы, Вера Верная, что думаете по этому поводу? А получается странная ситуация. Борис, развалил нищий Советский Союз, который только ракеты и атомные бомбы делал, а для населения одни калоши. И который не мог прокормить население. И создал великую Россию нынешнюю. С кожаной обувью, с полными полками магазинов продуктовых. Ему за это воздвигли Центры. Но такую прекрасную Россию вдруг так неистово атакует Запад. Возникает вопрос -за что вы нас бомбите? А Центр отвечает - за отход от принципов Бориса Николаевича. Так от каких таких принципов Бориса -алкаша мы отходим? Удалили из политики и экономики березовских, ходорковских, семью Бориса, щемим хвост известной парочке Собчака, вот отделались от Толика Рыжего , наконец. Пытаемся отогнать от наших границ нас обстреливающих фашистов бандеровской закваски. Которые благодаря Боре и появились у наших границ. И делает это никто иной как наш президент Путин. Тут и задумаешься, так кто так держит этот Центр в центре России.