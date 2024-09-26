Белый список: ЦБ сможет определять иностранные валюты уставного капитала банков и НПФ

Госдума решила расширить полномочия Центробанка. Регулятору хотят разрешить ежегодно определять перечень иностранных валют, которые можно будет вносить в оплату уставного капитала банков, страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов.
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