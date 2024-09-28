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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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MotoGP. Гран-при Индонезии. Мартин выиграл квалификацию, Баньяя – 4-й, Марк Маркес – 12-й после двух падений

Гонщик «Прамака» Хорхе Мартин показал лучшее время в квалификации к Гран-при Индонезии. Вторым стал Марко Беццекки из «ВР46», третьим – лидер «Гасгас» Педро Акоста, четвертым – главный конкурент Мартина в чемпионате, действующий обладатель титула Франческо Баньяя («Дукати»).

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