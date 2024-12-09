Politico: Каллас унизила Меркель реакцией на призыв пригласить Путина на саммит

Незадолго до начала СВО экс-премьер Эстонии и действующий глава европейской дипломатии Кая Каллас унизила бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель своим ответом на намерение пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров ЕС.
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