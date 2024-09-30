И снова ПОНЕДЕЛЬНИК вошёл с улыбкой в дверь.😀 - Он, видишь ли, вошёл.а мне паши теперь!:( 😡😡😡 Ну, что погнали, в новую неделю? И пусть она будет Счастливой и Удачной!.
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И снова ПОНЕДЕЛЬНИК вошёл с улыбкой в дверь.😀 - Он, видишь ли, вошёл.а мне паши теперь!:( 😡😡😡 Ну, что погнали, в новую неделю? И пусть она будет Счастливой и Удачной!.