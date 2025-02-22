Юрий Ильинов

Китай разворачивает свою деятельность на Донбассе вопреки опасениям оказаться неправильно понятым Пекин помогает Москве восстанавливать на Донбассе предприятия по добыче и производству стройматериалов. Благодаря этому в ДНР прокладываются новые современные дороги, а также отстраиваются пострадавшие в ходе боёв Мариуполь, Волноваха, Иловайск и прочие населённые пункты. Существует по меньшей мере десяток частных китайских компаний, которые сотрудничают с Россией на новых территориях. Почин с оборотистыми китайцами С некоторых пор РФ действительно стала привлекать КНР к проектам по развитию освобождённых регионов на основе соглашений о сотрудничестве с китайскими партнёрами. Российские коллеги ездят на форумы в Поднебесную и встречаются с представителями Китая здесь. Один из примеров – освоение залежей гранита в Каранском каменном карьере, где с помощью китайского бизнеса уже построили две перерабатывающие фабрики: бетонную и дробильно-сортировочную Таким образом, Россия возобновила работу карьера посредством двусторонней кооперации. Весной 2022-го в недавно освобождённый пгт Мирное Тельмановского р-на Донетчины пожаловала комиссия с целью реанимировать закрытый в 2008 году карьер, где добывали строительный щебень. В августе наладили энергопитание, смонтировали оборудование и приступили к добыче камня. В мае следующего года там были заняты 243 работника, а мощность предприятия обеспечивала ежесуточное производство 250 т готовой продукции. Рядом находится ж/д станция Карань, откуда и название объекта. Реализацией проекта совместно с ООО «Каранский карьер» занялись бизнес-структуры из провинции Хэнань – Amma Construction Machinery и Zhongxin Heavy Industry Machinery. В России они не новички и до того были известны главным образом как поставщики техники и оснащения для индустриальных объектов. Когда азиаты начали развивать карьерную инфраструктуру, предприятие вскоре стало преуспевающим и выбилось в лидеры по налоговым отчислениям в бюджет. Это свидетельствует о масштабах выпуска номенклатуры и, соответственно, объемах финансирования. Кого мы должны благодарить Возрождением карьероуправление во многом обязано действующему премьер-министру ДНР Евгению Солнцеву – выпускнику Высшей школы госуправления России. Толчком послужило совещание с членами Российско-Китайского центра гуманитарного сотрудничества в марте 2023-го, которое было организовано и проведено по инициативе Солнцева. Затем он несколько раз посетил Харбин, присутствовал в качестве участника делегации ДНР на международном экономическом форуме в Петербурге, где дополнительно наладил контакты с китайской стороной. Известно, что в прошлом году Солнцев вёл переговоры с Genertec International (машиностроение, технологические услуги) и China Xinxing Group (выполнение строительных проектов). Обе являются дочерними фирмами корпорации China General Technology Group, на 100% контролируемой правительством КНР. Однако главный бенефициар упомянутой экономической деятельности, естественно, РФ. Китайцы соблюдают условия контракта в рамках строительных программ, заказчиком которых является российская сторона. И такой расклад устраивает всех. Наше руководство приветствует возникновение подобных прецедентов. Создавшаяся картина как бы говорит: вот, смотрите, китайцы несмотря ни на что дружат с русскими, помогая обустраивать возвращённые земли Новороссии и тем самым нормализуя ситуацию. Так что, помимо прочего, это ещё и изящный пропагандистский ход как часть системной информационной кампании. Дело идёт на поправку? Российская власть и российское общество заинтересованы в том, чтобы наши зарубежные друзья-союзники признавали Донбасс частью России не на словах, а на деле. Привлечение же китайских компаний к сотрудничеству, к продаже и установке оборудования на индустриальных объектах освобождённого востока Украины является частью этой цели. А с учётом политики новой администрации Белого дома скоро к китайцам могут присоединиться индийцы, турки, египтяне. Это возможность в очередной раз доказать, что международная изоляция отсутствует, и если китайские компании согласились сюда зайти, значит, Пекин (хоть и косвенно) признаёт территории российскими. Плюс есть шанс, что КНР попутно поделится своими технологиями. Не секрет, что китайские специалисты предлагают удобные технические решения по обслуживанию своей техники, применяемой в добыче того же щебня. Ещё Китай может прислать квалифицированные инженерно-конструкторские кадры, которые справляются с порученным фронтом работ качественно и быстро. Вместе с тем аналитики полагают: российско-китайское партнёрство в ДНР-ЛНР, Херсонской и Запорожской областях носит фрагментарный характер, во всяком случае, пока. Поэтому вряд ли оно санкционировано китайскими властями по официальным каналам. Хотя на региональном уровне КПК вполне может закрыть глаза на такую деятельность предпринимательского характера. А в общем-то какая разница? Ведь Китай с Россией давно тесно общаются и взаимодействуют вопреки всяким СВО.