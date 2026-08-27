В Подмосковье родилась двойня у матери, уже воспитывающей 13 детей. Роды состоялись на 35-й неделе беременности, и на свет появились здоровый мальчик и девочка, вес которых составил 2600 и 2700 граммов соответственно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии