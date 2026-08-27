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Царьград

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В Подмосковье родилась двойня у матери, уже воспитывающей 13 детей

В Подмосковье родилась двойня у матери, уже воспитывающей 13 детей

В Подмосковье родилась двойня у матери, уже воспитывающей 13 детей. Роды состоялись на 35-й неделе беременности, и на свет появились здоровый мальчик и девочка, вес которых составил 2600 и 2700 граммов соответственно.

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