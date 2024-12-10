Более 6 тысяч писем-треугольников с информацией о героях Отечества раздадут нижегородцам волонтёры Победы

Активисты движения «Волонтёры Победы» с 9 декабря, со Дня героев Отечества, до 15 декабря раздают на центральных улицах и площадях муниципалитетов Нижегородской области письма-треугольники с информацией о героях-земляках.
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