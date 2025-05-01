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Операция «восход зари»: в России нашли изящное решение по устранению жестких газовых санкций США

Операция «восход зари»: в России нашли изящное решение по устранению жестких газовых санкций США

По мере того, как опасения и страх Китая перед вторичными санкциями резко ослабевает, у российского частного поставщика СПГ, завода «Новатэка» в Арктике, появляется второй шанс на успешное возобновление работы.

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