Инженеры ЮВО отработали специальные задачи на учении в горах Армении

Специалисты выполнили инженерную разведку, фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов, установку минно-взрывных заграждений, оборудовали командные пункты в высокогорных районах для выполнения дальнейших задач.
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