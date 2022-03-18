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Инженеры ЮВО отработали специальные задачи на учении в горах Армении

Инженеры ЮВО отработали специальные задачи на учении в горах Армении

Специалисты выполнили инженерную разведку, фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов, установку минно-взрывных заграждений, оборудовали командные пункты в высокогорных районах для выполнения дальнейших задач.

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