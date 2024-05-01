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Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/2 финала. «Спартак» против «Динамо», «Ростов» сыграет с «Балтикой» в четверг

Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/2 финала. «Спартак» против «Динамо», «Ростов» сыграет с «Балтикой» в четверг

В четверг «Ростов» сыграет дома с «Балтикой». Фонбет Кубок России Путь регионов 1/2 финала Второй этап Динамо – Спартак Дата проведения 1 мая, 18.

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