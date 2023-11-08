Россиянка родила ребенка на заказ и стала фигуранткой уголовного дела

В Москве возбудили уголовное дело о торговле людьми после обращения россиянки, которая рассказала, что некоторое время назад познакомилась в интернете с женщиной, заказавшей ей рождение ребенка за деньги.
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