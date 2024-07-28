Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа: что принесет каждому знаку зодиака Лев и Юпитер Ольга ВайленкоВ предстоящую неделю с 29 июля по 4 августа все знаки зодиака ощутят на себе влияние жизнерадостного и творческого фона, распространяемого Солнцем в знаке Льва.